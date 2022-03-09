Це 10 хвилин від мого будинку, – Железняк про обстріл дитячої лікарні в Маріуполі

Російські терористи нанесли ганебний авіаудар по дитячій лікарні в Маріуполі. На трагедію відреагував нардеп Ярослав Железняк.

Нардеп розповів, що лікарня розсташована неподалік його будинку – буквально 10 хвилин пішки. Нещодавно в лікарні лиш завершили ремонт.

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Нардеп розповів, що у лікарні колись працювали його родичі.

Моя мама і бабуся колись працювали там,

– зазначив нардеп.

Зараз на місці ганебного злочину правоохоронці збирають доказову базу для трибуналу в Гаазі. Кількість жертв та постраждалих унаслідок авіаудару встановлюють.

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