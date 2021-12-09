Це б мали були тюремні терміни, – волонтер про ініціативу штрафів за підтримку агресії Росії

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає покарання штрафом для публічних діячів та політиків за заперечення агресії Росії проти України. Однак за такі дії мали б бути реальні тюремні терміни.

Про це заявив волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу. На його думку, така ініціатива є дуже позитивною, однак карати штрафами за підтримку агресії Росії некоректно.

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"Як на мене, для публічних осіб та українських політиків це б мали бути реальні тюремні строки, щоб такі "братушні" настрої щодо країни-агресора та її представників одразу зникали, – розповів волонтер.

За словами Макарука, для таких осіб штрафи є не суттєвим покаранням. Натомість думка громадськості та суспільний осуд могли б виправити ситуацію.

У нас є ціла низка проросійських помийок інформаційних, починаючи від псевдоблогерів й закінчуючи реально проросійськими телеканалами, медіа та окремими фракціями у парламенті,

– заявив волонтер.

На думку Макарука, після цього законопроєкту необхідно буде вносити й інший. Зокрема, якщо особа кілька разів отримала штраф, то після цього вже треба вводити кримінальну відповідальність.

Депутати зі "Слуги народу" 24 лютого подали до парламенту законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.

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Макарук розповів про ініціативу штрафів за підтримку агресії Росії: дивіться відео

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