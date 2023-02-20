Це безпрецедентний візит у наш час, – Салліван розкрив особливості поїздки Байдена
Джерело:The Guardian
20 лютого Джо Байден здійснив неанонсований візит до Києва, щоб висловити підтримку України та оголосити про новий пакет військової допомоги. Цей випадок став безпрецедентним.
Про це заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван. Він підкреслив, що це перший в історії випадок, коли президент США відвідав столицю країни, яка перебуває у стані війни, де військові Штатів не контролюють критичну інфраструктуру.
До теми Байден у Києві: все, що відомо про візит президента США в Україну
Відмінність від Афганістану та Іраку
За словами представника Білого дому, цей візит відрізняється від поїздок лідерів Штатів до тих же Афганістану та Іраку. Річ у тім, що у цих країнах була величезна військова присутність США.
Натомість в Україні не те, що немає військових США, а й дипломатична присутність є мінімальною. А відтак прибуття до Києва було ризикованою справою.
Підготовка до візиту
Через це у Штатах професіонали доклали чимало зусиль, щоб мінімізувати ризики для свого президента.
Це вимагало оперативних матеріально-технічних зусиль безпеки з боку професіоналів з усього уряду США, щоб прийняти те, що за своєю суттю було ризикованою справою, і зробити її керованого рівня ризику,
– сказав Салліван.
Однак попри усі ризики Джо Байден вирішив здійснити важливу поїздку до України напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії. Як підкреслили у Білому домі, це рішення він прийняв після останнього брифінгу з безпеки.
Неанонсований візит Байдена в Україну: коротко
- Візит Байдена 20 лютого в Україну був стратегічно важливим. Як наголосив глава ОП Андрій Єрмак, під час нього у Києві вирішувалося багато питань.
- Під час візиту Байден анонсував додаткову військову допомогу Україні на суму 2,5 мільярди доларів.
- Також Джо Байден вказав на головну помилку Володимира Путіна. За словами президента США, російський диктатор, розпочавши вторгнення майже рік тому, вважав, що Україна слабка, а Захід – розділений. Однак Путін глибоко помилявся.