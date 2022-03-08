Це безумство​, – Арестович про спроби росіян брати відразу Харків, Київ, Миколаїв й Маріуполь

З військової точки зору накази Володимира Путіна є абслолютно безглуздими. Попри це, його армійці безуспішно намагаються їх виконувати.

Адже намагатися оточити й взяти одночасно 4 великих агломерації – це безумство. На цьому наголосив Олексій Арестович, радник глави Офісу Президента, пише 24 канал.

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У загарбників тут – недостатньо сил

Арестович вважає, що росіяни можуть сконцентрувати свої сили й спробувати завдати нового удару. Але закінчиться це все для них погано. Адже у них просто бракує сил, аби брати такі великі міста, як Миколаїв, не говорячи вже й про Київ. Для цього треьа разів у 10 більше військових.

Попередній план провалився. Зімпровізувати вони не могли й не захотіли заперечувати Путіну. Він їх жене сюди "залізним посохом",

– пояснив радник глави ОП.

Росіяни виконують безглузді накази

Окупанти змушені виконувати наказ Путіна – саме так, як він його поставив, додав Арестович. "Але намагатися одночасно взяти Харків, Київ, Миколаїв та Маріуполь – більшого безумства з військової точки зору неможливо собі уявити. Але вони зараз це виконують", – зазначив він.

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