Це більше про бізнес, а не про хворих, – Разумков щодо законопроєкту про медичний канабіс

На думку спікера Ради Дмитра Разумкова, законопроєкт про медичний канабіс має багато прогалин. Він нібито стосується більше бізнесу, ніж допомоги хворим.

Разумков переконує, що законопроєкт №5596 був про гроші та виробництво, але не про забезпечення хворих знеболювальними. Там, за словами політика, не було збільшення переліку лікарських засобів для людей.

Важливо Рада не підтримала легалізацію медичного канабісу

Прогалини у законопроєкті

Разумков назвав кілька прогалин законопроєкту. Наприклад, він не розуміє, що відбуватиметься з відходами виробництва та хто це контролюватиме.

Давайте до першого (читання – 24 канал) нормальний закон внесемо. Як показує практика – розмови про те, що виправимо до другого – маємо проблему...Це все ж таки більше про бізнес, а не про хворих людей,

– сказав Разумков.

Як забезпечити людей знеболювальними

Спікер переконаний, що для забезпечення людей знеболювальними є інші механізми, крім ухвалення закону про вирощування медичного канабісу. За його словами, щоб отримати знеболювальне, треба прийняти або розширити через рішення Кабінету Міністрів перелік речовин, які можуть давати людям.

До слова, Разумков додав, що деякі політики спекулюють на темі легалізації медичного канабісу.

Що відомо про цей законопроєкт

Документ призначений першочергово для тих людей, що мають серйозні хвороби, перебіг яких може полегшати вживання медичного канабісу.

Ініціатива забезпечує можливість пацієнтам придбавати та зберігати лікарські коноплі для застосування при лікуванні.

Зокрема, це стосується хворих на неврологічні захворювання, травного тракту, проблем психічного характеру, хронічного білю невропатичного походження.

13 липня Рада провалила голосування за цей законопроєкт.



Де легалізований канабіс / Інфографіка 24 каналу