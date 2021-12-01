Це буде катастрофа для міст, – Львів закликає Раду не голосувати за містобудівну реформу

У Львові закликали Верховну Раду не голосувати за містобудівну реформу. Місцева влада вважає, що ініціатива поставить крапку на реформі децентралізації, а також створює сприятливі умови для корупції.

Законопроєкт не витримує критики від архітекторів, фахівців у містобудівній сфері та місцевих чиновників. Про це заявив заступник міського голови з містобудування Львівської міської ради Любомир Зубач.

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Зубач переконаний, що проєкт зумовить корупцію

Чиновник вважає, що документ не усуне корупційні ризики, а створює ще сприятливіші умови для корупції. За його словами, щодо цього є висновок Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ініціатива перешкоджає децетралізації

За словами Зубача, цей законопроєкт "ставить крапку на реформі децентралізації". Тому Львівська міська рада на пленарному засіданні прийняла звернення до голови Верховної Ради не голосувати законопроєкт № 5655 в другому читанні. Натомість пропонують провести консультації і написати альтернативний закон щодо реалізації містобудівної реформи в Україні.

Політик обурюється через норму про приватний містобудівний контроль.

Коли забудовник винайматиме якусь приватну контору, якій платитиме кошти, щоб вона його контролювала! Щодо безпеки – як можна вводити в експлуатацію будинок через електронну систему. І при цьому жоден фахівець не буде виїжджати на місце будови,

– сказав Зубач.

Він також звернув увагу на недотримання всіх вимог безпеки. Загалом Зубач резюмував, що проєкт вибудовує централізовану систему, що працюватиме в інтересах забудовників на чолі з Мінрегіонбудом. При цьому органи місцевого самоврядування та громади втратять важелі впливу на всіх ланках процесу будівництва.

Він наголосив: якщо законопроєкт підтримають, то це буде катастрофа для міст.

Що відомо про законопроєкт №5655

Ініціатива розширює можливості Єдиної державної електронної системи у сфері будівництві та мінімізує паперовий документообіг.

Крім того, мають переглянути систему містобудівного контролю та спростити реєстрацію прав на використання підготовчих та будівельних робіт.

Також планують розмежувати повноваження органів влади, місцевого самоврядування і юридичних осіб.

У першому читанні парламент схвалив законопроєкт 1 липня 2021 року.

Текст поста Любомира Зубича:

Львів закликає Верховну Раду не голосувати за так звану містобудівну реформу!

Законопроєкт щодо так званої містобудівної реформи не витримує жодної критики ні з боку архітекторів, ні з боку фахівців у містобудівній сфері, ні з представників місцевого самоврядування. Замість того, щоб усунути корупційні ризики, документ натомість створює ще сприятливіші умови для корупції. І про це є висновок Національного агентства з питань запобігання корупції. А ще – цей законопроєкт фактично ставить крапку на реформі децентралізації.

Саме тому Львівська міська рада на пленарному засіданні прийняла звернення до голови Верховної Ради не голосувати законопроєкт № 5655 в другому читанні, натомість провести консультації і написати альтернативний закон щодо реалізації містобудівної реформи в Україні.

Чого лише варта норма про приватний містобудівний контроль, коли забудовник винайматиме якусь приватну контору, якій платитиме кошти, щоб вона його контролювала! Вдумайтеся, який це нонсенс!

Щодо безпеки – як можна вводити в експлуатацію будинок через електронну систему. І при цьому жоден фахівець не буде виїжджати на місце будови, щоб бодай подивитись, чи будівля, яка здається в експлуатацію, збудована. Вже мовчу про те, чи дотримано всіх вимог безпеки.

Ну і якщо підсумувати – ухвалений в першому читанні законопроєкт № 5655 вибудовує централізовану систему, що працюватиме в інтересах забудовників на чолі з Мінрегіонбудом. Органи ж місцевого самоврядування та громади загалом втратять важелі впливу на всіх ланках процесу будівництва. І якщо народні депутати таки наважаться проголосувати – це буде не просто сумно, це буде катастрофа для міст.

Може, і хотіли, як краще, але вийшло, як завжди...