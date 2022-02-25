Це буде кінцем серійного вбивці з Кремля, – Резніков про зламані плани російських окупантів

Українцям вдалося зламати плани російських окупантів. На черзі – кінець серійного вбивці з Кремля.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков 25 лютого. Збройні сили відбивають повномасштабну атаку ворога впродовж 30 годин.

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Знищити морок брехні

За словами Резнікова, українським захисникам вдалося зламати плани російських окупантів. Мовиться про запеклі бої у різних областях та відбиті території.

Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів,

– заявив міністр оборони.

Олексій Резніков наголосив, що потрібно донести до світу й громадян Росії інформацію про обстріли окупантами мирних міст, убивства цивільних, зокрема жінок та дітей.

"Усі, хто мовчить, стають спільниками вбивць", – додав глава Міноборони України.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!



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