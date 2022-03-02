Це буде величезна помилка Путіна, – мер Житомира заявив, що місто готове оборонятися

Окупанти хотіли вдарити по базі десантників з 95 ОДШБр, однак влучили в кілька будинків та пошкодили лікарню. Попри жахливі дії бойовиків, місто готове захищатися.

Окупаційні війська не зможуть легко зайти. Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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За його словами, на місці удару бомби загинули люди, зокрема діти. "Шматок авіабомби буде доказом до Гааги і ми покладемо його на могилку російського окупанта", – сказав він.

Ситуація в місті – під контролем

Сухомлин зауважив, що гуманітарна ситуація в місті контрольована. Відбулась розмова із власниками торговельних мереж та автозаправних станцій. Населенню забезпечуватимуть соцвиплати.

"Якщо він (Путін – 24 канал) захоче до нас зайти, це буде його величезна помилка. Жителі Житомиру будують ще одне місто – місто фортеці", – наголосив мер.

Мер Житомира розповів про ситуацію в місті: дивіться відео



Відомо, що удар по Житомиру завдали крилатими ракетами "Калібр". Відомо, що двоє людей загинули, троє – постраждали.​

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