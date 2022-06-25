Це був діпфейк, – мер Берліна пів години спілкувалася з несправжнім Кличком

Мер Берліна Франциска Ґіффай 30 хвилин спілкувалась з чоловіком, який представився міським головою Києва Віталієм Кличком. Проте під час цієї розмови у політикині виникли підозри, що насправді це – не Кличко.

Про дивний інцидент розповіли в канцелярії Сенату Берліна. Відеодзвінок припинився, як тільки Ґіффай зрозуміла, що це – діпфейк.

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Ґіффай зрозуміла, що спілкується з самозванцем

Жодних ознак того, що відеоконференція проводилася не з реальною людиною, не було. Очевидно, це діпфейк. Для розслідування викликали поліцію,

– пояснили в канцелярії.

Перші 15 хвилин розмови, каже прессекретарка мера Берліна Ліза Фрікс, жодних занепокоєнь не викликали. Псевдомер Києва цікавився про справи українських біженців, уточнював цифри. Сумніви з'явились вже після того, "Кличко" почав наголошувати, що біженці намагаються отримувати соціальні виплати в столиці Німеччини.

Самозванець просив допомогти з "проведенням гей-параду в Києві"

Також від самозванця прозвучало прохання підтримувати молодих українців, які повертаються на Батьківщину воювати. Остання тема найбільше здивувала Ґіффай, адже зовсім не була пов'язана з війною. Несправжній "Кличко" попросив Берлін посприяти проведенню гей-параду в Києві. Після цього відеодзвінок і перервався.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що справжній Віталій Кличко на зв'язок з мерією Берліна не виходив.

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Це – частина інформаційної війни, – мер Берліна

На жаль, це частина реальності, що війна ведеться всіма засобами — в тому числі онлайн, щоб підірвати довіру та дискредитувати партнерів та союзників України,

– зазначила Ґіффай.

Німецька газета Bild зв'язалася зі справжнім мером Києва. Кличко запевнив, що невдовзі сам поговорить зі своєю колегою з Берліна з допомогою офіційних каналів. Мійський голова запевнив, що добре володіє німецькою, отож перекладач йому не знадобиться.

У відповідь Ґіффай подякувала і зазначила, що самозванець хотів розмовляти російською мовою, використовуючи допомогу перекладача. Псевдомер зазначив, що начебто навколо співробітники, які не розуміють німецької мови.

Що таке діпфейк

Це методика синтезу зображення людини з використанням штучного інтелекту.

Таким чином одні відеозображення синтезують з іншими.

Діпфейки часто використовують для дискредитації знаменитостей або публічних осіб.

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