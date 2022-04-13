Це був удар балістичними ракетами: деталі нічного обстрілу на Житомирщині

Вночі на 13 квітня росіяни обстріляли Житомирщину. Вдарили балістичними ракетами.

Ніхто з людей не постраждав. Про це розповів начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафону.

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Горіла військова частина

Удари спричинили пожежу на військовій частині. Однак рятувальники справились з нею за кілька годин. За словами Бунечка, майно сильно не постраждало.

Зауважимо, раніше повідомляли, що росіяни обстріляли місто Чуднів.

Чиновник додав, що Житомирщина повертатиметься до нормального життя, наскільки це зараз можливо.

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