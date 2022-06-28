Це був звичайний для Росії терор

Якщо для вас це новина, ви проспали останні 18 років, як мінімум. Вони діяли так скрізь і завжди.

Я про все. Про розбомблений ТРЦ в Кременчуці, про Лисичанськ, про чергові прильоти по Харкову точно о 23:00 (Не спати! Акустичний терор) і про всю решту, що я ще не прочитала.

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"Класика жанру"

Мешканці прифронтової Донеччини з цим 8 років жили.

Для виживання потрібні не казки, а суворий реалізм, доведений до автоматичних протоколів поведінки.