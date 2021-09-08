Це частина боротьби з шаблонами, – Малюська розповів про роботу довічно засудженої жінки

Денис Малюська взяв на роботу довічно засуджену жінку. Наразі вона є його радницею – дає поради щодо в'язничної політики.

Адже зсередини зрозуміліше, що насправді відбувається. Про це міністр юстиції розповів в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі з Оленою Трибушною.

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Також, як розповів Малюська, жінка виконує нескладну роботу на комп'ютері для формування звітності. Мовиться про роботу з таблицями.

Довічно ув'язнена працює дистанційно, перебуваючи у Качанівській виправній колонії – там, де її і утримують.

Малюська: Це не втрачені люди

Раніше міністр розповів, що окрім звітів, жінка дає пропозиції щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної системи та ув'язненими та щодо покращення умов перебування у в'язницях.

За словами Малюськи, він взяв жінку на роботу, аби показати, що такі люди – не є втраченими, на них не треба ставити хрест і боятись.

Це частина боротьби із шаблонами,

– наголосив міністр.

Він зауважив, що таких людей треба вчити працювати з їхньою агресією чи іншими ризик-факторами. Тоді українське суспільство буде безпечнішим, як у країнах Північної Європи.

"Це все – заради гарної мети, заради того, щоб забезпечити безпеку суспільства. Злочинці, які виходять із в'язниці, повинні бути акліматизованими до нормального життя. Не такими "вовками", яких суспільство образило, які дуже агресивні, які не знають, які жити на волі", – сказав Малюська.

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