Це дичина! Сира дичина! Військовослужбовці Східного військового округу ЗС РФ мають катастрофічні проблеми з продовольчим забезпеченням на території України.

Якщо підрозділи військових частин Південного та Західного військових округів в Україні мають проблеми з харчуванням, враховуючи відносну близькість до пунктів постійної дислокації своїх органів забезпечення, то що вже говорити про БТГр Східного ВО.

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Росіяни у жахливій ситуації

А ситуація у них справді жахлива: доставка продуктів харчування, гуманітарних допомог та інших передач з території РФ не здійснюється і в найближчому майбутньому здійснюватись не буде; у виданих сухпайків давно закінчився термін придатності, а постійна спека лише посилила швидкість псування наявних запасів.

Військовослужбовцям доводиться добувати їжу самостійно, а з огляду на ставлення до них місцевого населення (можливості бути отруєним) завдання максимально ускладнюється.

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Не люди, а дикуни

Єдине, на що доводиться розраховувати голодним військовим – це дичина. Але через постійну повітряну розвідку підрозділами ЗС України приготувати цю дичину неможливо, тому м'ясо вбитих тварин їдять сирим.

За словами самих військовослужбовців Східного ВО: "якщо ви уявляєте нас не людьми, а якимись дикунами – помножте у 100 разів і отримаєте реальну ситуацію".

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