Це дорога для нової агресії: в Естонії розкритикували розмову Макрона та Шольца з Путіним

Голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон розкритикував канцлера Німеччини та президента Франції за телефонну розмову з Путіним. Політик наголосив, що це шлях до нової агресії.

Естонський політик засудив дії Олафа Шольца та Емануеля Макрона. Марко Міхкельсон наголосив, що необхідно підтримувати Україну.

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Дії Шольца і Макрона загрожують Європі

Міхкельсон відзначив, що усвідомлює різкість критики союзників, але відзначив, що налагоджування контактів з ініціатором війни та його легітимізація фактично загрожує усьому Європейському Союзу. Естонський депутат підкреслив, що Шольц та Макрон прокладають дорогу новій агресії.

Обурення в політика викликало те, що замість того, аби допомагати Україні, лідери Німеччини і Франції сподіваються на домовленості з Кремлем.

Як же Париж і Берлін нічого не навчилися з минулого? Навіщо шукати приводи для затягування військової допомоги Україні, і чому вважають, що путінська Росія, яка веде війну на знищення одного з великих народів Європи, дотримається будь-яких обіцянок?

– зазначив Міхкельсон.

Політик наголосив, що якщо Шольца і Макрона непокоїть продовольча криза в світі, то треба думати про гуманітарні коридори в Чорному морі та вихід українських суден.

І загалом Міхкельсон наголосив, що логічніше було б допомагати Україні перемогти у війні, адже Росія прагне змінити світовий порядок.

"Макрон і Шольц могли б повісити слухавку та швидше з'їздити в Україну. Сподіваюся, що дивні дії Макрона та Шольца не викликані страхом втратити вплив у демократичній Європі, до якої у разі переможної війни обов'язково увійшла б Україна, а у перспективі і Молдова, і Грузія, а Білорусь звільнилася б від фактичної російської окупації. А Європа загалом звільнилася б від російської екзистенційної загрози", – підкреслив Міхкельсон.

Раніше прем'єрка Естонія закликала ігнорувати Путіна

Кая Каллас – естонська прем'єр-міністерка – зауважила, що нема жодного сенсу телефонувати очільнику Кремля. Це дозволяє Путіну відчувати себе "важливим". Тим часом потрібно, щоб президент країни-агресорки перебував в ізоляції.

Розмова Макрона і Шольца з Путіним

Телефонна розмова президента Франції та канцлера Німеччини з російським диктатором відбулася 28 травня і тривала 80 хвилин.

Макрон і Шольц вимагали зупинення блокади українських морів, щоб наша країна могла постачати зерно і зупинити продовольчу кризу. Також Європейські лідери закликали припинити війну та звільнити близько 2 500 захисників Маріуполя.

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