Це дуже важливе зобов'язання, – Кулеба про обіцянку Байдена для Зеленського

На зустрічі 1 вересня президент Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що не залишить наодинці Україну та Росію. Крім того, він сказав, що готовий співпрацювати з Києвом.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що уряд втягнули у внутрішню політику США.

До теми США мають посилити свою присутність в Україні, – Зеленський

"Нас, дипломатів, вчать читати через багато шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий для співпраці з нами й розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США", – заявив Кулеба.

Він сказав, що не залишить Україну сам на сам з Росією, і це дуже важливе зобов'язання,

– додав він.

На що не поширюються обіцянки Байдена

Видання The Independent пише, що хоч Байден і висловив Зеленському підтримку, але це не поширюється на членство України в НАТО і Європейському союзі. Це через те, що сотні років Захід жив з розумінням того, що Україна – це частина російського світу. Лише зараз з'являється розуміння, що це не так.

Що відомо про зустріч Байдена та Зеленського