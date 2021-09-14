Це дуже важливе зобов'язання, – Кулеба про обіцянку Байдена для Зеленського
Джерело:The Independent
На зустрічі 1 вересня президент Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що не залишить наодинці Україну та Росію. Крім того, він сказав, що готовий співпрацювати з Києвом.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що уряд втягнули у внутрішню політику США.
До теми США мають посилити свою присутність в Україні, – Зеленський
"Нас, дипломатів, вчать читати через багато шарів кожного рядка. Я думаю, що президент США відкритий для співпраці з нами й розуміє, що попередня адміністрація втягнула нас у внутрішню політику США", – заявив Кулеба.
Він сказав, що не залишить Україну сам на сам з Росією, і це дуже важливе зобов'язання,
– додав він.
На що не поширюються обіцянки Байдена
Видання The Independent пише, що хоч Байден і висловив Зеленському підтримку, але це не поширюється на членство України в НАТО і Європейському союзі. Це через те, що сотні років Захід жив з розумінням того, що Україна – це частина російського світу. Лише зараз з'являється розуміння, що це не так.
Що відомо про зустріч Байдена та Зеленського
- Президенти США та України зустрілися 1 вересня у Вашингтоні. Вони розмовляли приблизно 2 години.
- Результатами переговорів стала домовленість, що США надаватимуть Україні військову допомогу. Вона становитиме 60 мільйонів доларів. Це передбачає також те, що Україна отримає протитанкові системи Javelin та інші види озброєнь.
- Також Україні нададуть 40 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для східних регіонів. Крім того, 12,8 мільйона доларів виділять для боротьби з COVID-19.
- Байден також підтвердив, що "Північний потік-2" небезпечний. Тому США наполягатимуть на збереженні транзитної ролі Києва після запуску газогону.