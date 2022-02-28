Це геноцид українського народу, – голова Харківської ОДА про 11 загиблих після обстрілу

Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни. Лише сьогодні від обстрілів загинуло 11 людей.

Росіяни обстрілюють житлові масив, де немає позицій ЗСУ

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про жорстокі обстріли цивільних у Харкові.

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Те, що зараз відбувається у Харкові, – це військовий злочин! Це геноцид Українського народу,

– написав Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни.

Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь.

Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою.Це злочин,

– відзначив Синєгубов.

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Через обстріли, які досі ведуться і зараз, не можемо навіть залучити вчасно рятувальні служби та ліквідовувати наслідки.

Лише на цю хвилину 11 загиблих, десятки поранених.

Глава ОДА вислови співчуття рідним загиблих. Та наголосив, що боротьба триває.

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