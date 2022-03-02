Це геноцид українського народу, – мер Маріуполя емоційно звернувся по допомогу

Мер Маріуполя Вадим Бойченко звернувся до Генерального штабу за підтримкою після тривалих атак на місто.

Водночас мер подякував усім захисникам, які обороняють місто.

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Звернення мера Маріуполя

Мер розповів про тотальні руйнування та загиблі серед цивільного населення

"Нас "утюжать" без зупинки вже протягом 12 годин. На жаль, ми маємо тотальні руйнування житлової інфраструктури, є загиблі та поранені. Ми навіть не можемо сьогодні забрати поранених з вулиць, з будинків та квартир, тому що обстріл не припиняється навіть зараз", – сказав він в ефірі українських телеканалів у середу вранці.

Вадим Бойченко зазначив, що те, що відбувається – це геноцид російськомовного населення, яке, начебто, мали захищати ворожі війська.

На жаль, сьогодні ми констатуємо, що той ворог, який прийшов, прийшов не з тією місією, яку декларує, він прийшов нас захопити, поневолити і знищити. Сьогодні йде геноцид українського народу, російськомовного населення,

– заявив він.

Раніше у середу Бойченко повідомив, що у маріупольських лікарнях неухильно зростає кількість поранених після обстрілу агресора, на вечір 1 березня їх вже 128.



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