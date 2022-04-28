Це голосування увійде в історію, – ОП про рішення Бундестагу надати Україні важку зброю

28 квітня німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. За рішення проголосувало 586 депутатів із 693.

Радник глави ОП Михайло Подоляк сказав, що єдність Бундестагу вражає, а цим рішенням Німеччина сказала своє слово.

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Один з останніх цвяхів у труну

Це голосування увійде в історію як один з останніх цвяхів у труну путінського лобізму у Європі та повернення лідерства Німеччини, – додав Подоляк.

Нагадаємо, що перед ухваленням рішенн тривали майже 70-хвилині дебати. Водночас деякі німецькі парламентарі навіть розкритикували Шольца за те, що він довго зволікав із наданням зброї для України.

Сам же Шольц раніше заявляв, що Німеччина не може передати Україні важке озброєння, через існування загрози агресії Росії проти НАТО.

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