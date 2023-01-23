Це інформаційна атака під штучним приводом, – Резніков про скандал у Міноборони

У Міністерстві оборони вважають, що скандал із закупівлями продуктів для військових, штучний. Запевнили, що це інформаційна атака проти відомства.

Очільник Міноборони Олексій Резніков прокоментував скандальні звинувачення та наголосив, що не дозволить заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку.

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Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом. Ця – дуже схожа на минулорічну, коли ми розбиралися з монополістом. Щось подібне було і восени, коли в управління Міністерству передали низку активів, критично важливих для обороноздатності,

– зазначив Олексій Резніков.

Він також пригадав, що абсолютно безпідставні звинувачення лунали й влітку, коли поширювали чутки про недостатній контроль над озброєннями.

"Тобто, нічого нового. Тому нам своє робити – всебічно забезпечувати ЗСУ, захищати країну", – додав очільник оборонного відомства.

Повернення монополії не буде

Резніков також зауважив, що хто б не був ініціатором цього вкиду, він не дозволить заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку.

Як і не дозволить безпідставними звинуваченнями створити ґрунт для блокування поставок зброї.

"Їжа ходить за військовим": Резніков ґрунтовно спростував звинувачення

Олексій Резніков також вирішив аргументувати свою думку щодо штучності скандалу та навів детальні коментарі з питань забезпечення армії харчуванням, як правник.

Він зауважив, що вичерпну інформацію з документами він представить депутатам на засіданні профільного комітету за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ. Однак, ту частину, яку можна оприлюднити, він вирішив висвітлити на загал.

Перше. На забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень.

Трохи більше як рік тому цей ринок фактично був під контролем монополії. Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов'язання – демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими. Хоча опір був – страшенний,

– зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що неприпустимість монополій – це його особиста філософія. Адже монополія – це залежність і вразливість. Навіть у найкращого постачальника можуть виникнути форс-мажори.

За яким принципом відбуваються закупівлі

Наразі, за словами Резнікова, Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування. Він пообіцяв продемонструвати ці контракти депутатам.

За кожним з постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь з постачальників не може виконати зобов'язання, то інші "підхоплюють" військові частини згідно з визначеним алгоритмом. Тобто, постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося.

Окремо міністр наголосив: надання послуги харчування здійснюється за принципом "їжа ходить за військовими".

В Україні немає "тилових" чи "далеких від лінії зіткнення" регіонів з точки зору харчування військовослужбовців. Той, хто стверджує протилежне, свідомо обманює,

– зазначив Резніков.

Друге – "послуги". Міністр також пояснив. що відомство не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму,

– пояснив Резніков.

Зверніть увагу! Минулого року сума добового раціону військового складала 120 гривень на військовослужбовця за добу. Цього року Міноборони отримало пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 гривень на добу.

Після переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 гривні.

Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною? Номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%,

– наголосив Олексій Резніков.

Він також зауважив, що контракти укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною.

Третє. Процес укладання та взяття зобов'язань складається з кількох стадій: оголошення потреб, надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту тощо.

Фінальною частиною цього процесу є реєстрація підписаного контракту у Державному казначействі. Тільки після реєстрації у казначействі виникають фінансові зобов'язання і можна здійснювати платежі.

Четверте – ціни. За словами Резнікова, харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, який включає понад 400 позицій. Посадові особи військових частин на підставі раціону обирають з каталогу продукти, які повинен забезпечити постачальник.

Ціни на одні й ті самі продукти – різні. Так само як відрізняються ціни у торговельних мережах, у тих же "Сільпо", "АТБ" чи "Новусі",

– додав Резніков.