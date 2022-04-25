Це історична заява, поворотний пункт, – Піонтковський про заяву міноборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вони робитимуть все можливе, щоб Україна отримали ту підтримку, ті види артилерії та боєприпаси, які будуть ефективними на цьому етапі бою з Росією.

Російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський вважає це "історичною заявою". Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Увага Перемога України вперше прозвучала у США буквально 1,5 тижні тому, – Піонтковський

За його словами, це найважливіші слова останніх місяців. Це "квінтесенція підтримки" України, вважає він.

Ті слова, що Росія програла битву за Київ й програє битву за Україну – це історична заява Остіна,

– наголосив публіцист.

У політичному плані це – поворотний пункт в ході не лише російсько-української війни, а й того, що він називає "Четвертою світовою війною". Третьою – була Холодна війна, де програв Радянський Союз.

Піонтковський про крах ядерного шантажу Путіна, ленд-ліз і вирішальні слова Остіна: дивіться відео