Це концтабори, українцям видають талони, – експерт про "фільтраційні табори" окупантів

Російські військові на тимчасово окупованих територіях створили "фільтраційні табори". Там тримають українців, а їхню долю вирішують окупанти – когось відпускають, когось відправляють в Росію, а когось катують чи навіть вбивають.

Як відбувається "фільтрація" українців – розповів 24 каналу український правозахисник Павло Лисянський.

До теми Понад два тижні в нелюдських умовах: як виглядає "фільтраційний табір" для маріупольців

"Окупанти створюють концтабори, як фашисти"

За його словами, є кілька процедур у цих "фільтраційних таборах".

Самі росіяни називають їх не "фільтраційними", а концентраційними таборами, як фашисти. І на сьогодні вони є не тільки на окупованих територіях України, а й в самій Росії при в’язницях,

– розповів експерт.

Що відомо про "фільтраційні табори"

Павло Лисянський каже, що в такі концентраційні табори в Росії потрапляють наші військові. Навіть тих людей, яких депортували до Росії, "проганяють" через такі табори.

"Ми вже почали співпрацювати з російськими правозахисниками, які раніше займалися в’язницями, але вже виїхали з Росії", – додав він.

Правозахисник пояснив, що в таких фільтраційних таборах є декілька процедур. І на сьогодні, наприклад, в Маріуполі люди проходять фільтрацію один раз на 7 днів.

Є "паспорт" фільтрації – такий талон, куди записують дату. Це зробили, щоб “полегшити” роботу росіянам, адже люди мають самі приходили до окупантів щотижня. Окрім того, тут є корупційна складова,

– наголосив Лисянський.

За його словами, "фільтраційних таборах" є декілька моментів – людину можуть затримати, почати її контролювати або просто вбити. "Все залежить від твоєї цінності в суспільстві щодо підтримки України на тимчасово окупованих територіях", – відповів він.

На його думку, головна мета "фільтрації" – це викорінення агентів впливу, які можуть підняти українських протест.

Що відбувається під час "фільтрації" українців

Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова розповіла, що окупанти проводять "зачистку" українців. Вони перевіряють всі документи, мобільні телефони, особисті речі. Беруть відбитки пальців, а також роблять фотографії.

Росіяни питають у людей, чи є вони "нацистами", чи мають родичів в Україні й таке інше. Після "фільтрації" людям видають спеціальний папірець. Однак доля тих українців, які не пройшли російську "фільтрацію" – невідома.

Відео до теми – як виглядає "фільтраційний табір" для маріупольців