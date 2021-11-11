Це коштує мільйони життів, – глава Pfizer прокоментував фейки про вакцину

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що люди, які поширюють фейки про вакцину від коронавірусу, є злочинцями. Ціна питання – мільйони людських життів.

Бурла різко розкритикував професіоналів, які свідомо поширюють дезінформацію. Вони намагаються ввести в оману людей, які й так побоюються вакцинуватися.

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Ці люди (які поширюють фейки – 24 канал) – злочинці. Вони – не погані люди, вони – злочинці. Тому що це буквально коштує мільйонів життів,

– наголосив Бурла.

За словами гендиректора Pfizer, бояться і вакциновані, і невакциновані. Однак першим страшно захворіти, а другим – щепитися.

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