Це коштує мільйони життів, – глава Pfizer прокоментував фейки про вакцину

11 листопада 2021 , 08:05
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Джерело:

NBC News

Гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що люди, які поширюють фейки про вакцину від коронавірусу, є злочинцями. Ціна питання – мільйони людських життів.

Бурла різко розкритикував професіоналів, які свідомо поширюють дезінформацію. Вони намагаються ввести в оману людей, які й так побоюються вакцинуватися.

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Ці люди (які поширюють фейки – 24 канал) – злочинці. Вони – не погані люди, вони – злочинці. Тому що це буквально коштує мільйонів життів,
– наголосив Бурла.

За словами гендиректора Pfizer, бояться і вакциновані, і невакциновані. Однак першим страшно захворіти, а другим – щепитися. 

Зеленський звернувся до українців

  • Президент Володимир Зеленський вкотре закликав українців вакцинуватися та врятувати своє життя. Український лідер наголосив, що 93% заражених на сьогодні – невакциновані. 
  • Президент нагадав: вакцинація зменшує ризики смерті від штаму коронавірусу Дельта в 11 разів.
  • Окрім того, Зеленський повідомив, що 9 листопада, наприклад, усі померлі від COVID-19 в Україні були невакцинованими.
  • За словами президента, в Україні щодоби можуть робити до 400 тисяч щеплень. Це може врятувати людські життя. Однак необхідно прийти й вакцинуватися. 
Автор: Мар'яна Бекало