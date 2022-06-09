Це критично багато, – радник мера Маріуполя сказав, скільки людей залишається у блокадному місті

У тимчасово окупованому Маріуполі залишаються понад 100 тисяч людей. Підрахувати точну кількість дуже складно, адже є певні міграційні процеси, які відбуваються через росіян, за якими складно слідкувати.

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За орієнтовними підрахунками, у місті перебуває приблизно 130 тисяч людей.

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"Люди в'їжджають, виїжджають. Навіть якщо відштовхуватися від 100 тисяч людей, це багато", – зазначив радник мера.

За словами Андрющенка, у псевдореспубліці на окупованій території Донеччини повідомили, що у Маріуполі 46 тисяч пенсіонерів подали заяву на отримання російських пенсій.

Якщо орієнтуватися на ці дані, то до них треба додати ще приблизно 20 – 30% літніх маріупольців, які не визнають окупацію і свідомо не подавали документи, а також ще 5% тих, хто фізично не міг піти подати документи.

Також приблизно 2 – 2,5 тисячі дітей там мешкає. Це критично багато людей для того стану міста, у якому воно зараз перебуває,

– наголосив радник міського голови.

Серед людей зростає невдоволення

Як розповів Андрющенко, те, як у Маріуполі люди харчуються та з чого вони жувуть – велике питання. Невдоволення серед них лише зростає.

"Люди вигребли усі свої запаси, які були вдома. Тепер залишається лише гуманітарка. Купувати щось – це проблема, бо гроші також уже закінчилися. Люди йдуть з надією влаштовуватися на роботу на розбори завалів, на якісь комунальні підприємства", – розповів радник мера.

Також відомо, що росіяни завезли у Маріуполь вантажівки власної готівки. Вони починають видавати пенсіонерам пенсії у російських рублях. Однак через це у місті відбуваються, бійки, скандали та утворюються шалені черги.

Ситуація у блокадному Маріуполі: важливі новини

У Маріуполі росіяни продовжують розбирати завали. Однак окупанти вже остаточно відмовилися від пошуку тіл загиблих українців. Вони зносять будівлі й разом зі сміттям вивозять тіла на сміттєзвалища.

Під кожними двома з п'яти багатоповерхівок у Маріуполі росіяни знаходять від 50 до 100 тіл вбитих українців. Найбільше – в підвалах та під'їздах "хрущовок".

У Маріуполі окупанти вербують робітників у концентраційні "фільтраційні табори". Абоненти окупаційного мобільного оператора "Фенікс" почали отримувати відповідну розсилку у повідомленнях.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що росіяни залучили бойовиків, аби ті розвозили людям воду. Однак в обмін на неї окупанти вимагають, аби маріупольці йшли працювати, розбирати завали та допомагати ховати тіла.

Андрющенко розповів, якою є ситуація у Маріуполі: дивіться відео