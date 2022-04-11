Це лише перший крок, – мер Тернополя про демонтаж пам'ятника Пушкіну

У Тернополі 9 квітня демонтували пам'ятник російському поету Пушкіну. Зараз мешканці міста наполягають на знесенні решти пам'ятників, пов'язаних з Росією.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал в етері марафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

Детальніше У Тернополі демонтували пам'ятник російському поету Пушкіну

Демонтаж пам'ятника Пушкіну у Тернополі – це лише перший крок

Сергій Надал розповів, що пам'ятник Пушкіну у місті був доволі суперечливим уже не один рік. Між тернополянами тривалий час точились дискусії, потрібно його зносити, чи ні.

До початку активної агресії 24 лютого більшість мешканців не проявляла активності стосовно демонтажу. Зараз, після тих злочинів, які скоюють російські терористи, і мови немає про якусь російську культуру. Все, що російське, має бути демонтоване, раз і назавжди "вирване" і забуте,

– наголосив мер Тернополя.

Надал додав, що з'явилась величезна кількість звернень від містян, які просили якнайшвидше демонтувати пам'ятник російському поету. За словами мера, це – лише перший крок, адже тернополяни хочуть знести й решту пам'ятників, які пов'язані, зокрема, з Другою світовою війною.

"Також є пропозиції щодо перейменування вулиць. Вже з'явились петиції, які набирають необхідну кількість голосів, тому ми йтимемо за цим шляхом", – підкреслив мер Тернополя.

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