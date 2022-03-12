Це лише на словах, – Жданов про заяву окупантів, що ЗАЕС належить "Росатому"

11 березня окупанти заявили, що Запорізька атомна електростанція тепер нібито перебуває у власності "Росатому". Експерти ж запевняють, що це лише слова, яким не варто вірити.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу запевнив, що заява рашистів зроблена лише на словах.

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Чому росіяни захопили ЗАЕС

На думку військового експерта, тепер стало зрозуміло, навіщо росіяни захопили Запорізьку АЕС. Він каже, що вони "перепідпорядкували" ЗАЕС "Росатому", і таким чином блокують від’єднання нашої енергосистеми від російської та її переключення до Європи.

Проте, за словами експерта, ця інформація – просто слова.

Вони ніяк не можуть взяти окремий об'єкт з нашої енергосистеми і перепідпорядкувати його. Але, володіючи станцією, вони можуть впливати на потужності АЕС, а це відповідно вплине на нашу енергосистему, – додав Жданов.

Також, як наголосив експерт, через таку заяву окупантів Європа ніколи не візьме нас на свій баланс, поки ми не будемо повністю володіти нашою енергосистемою.

Чи є загроза вибуху на Запорізькій і Чорнобильській АЕС

Експерт додав, що якщо ЗАЕС працює в штатному режимі, то спричинити вибух реактора дуже важко, бо в нього багато ступенів захисту.

"Згадайте Чорнобить, їхній "експеримент” тривав дві доби, вони постійно відключали захисні системи на блоці поки не довели його до критичної точки і вибуху", – розповів Олег Жданов.

Тому загроза ядерного вибуху існує, але вона невелика, адже реактор буде заблоковано і спрацюють системи захисту,

– додав він.

Водночас на захопленій території Чорнобильської АЕС дійсно існує загроза потужного вибуху., який спрацює як "брудна бомба" – буде багато відходів радіації.

Жданов про захоплення окупантами українських АЕС та план Путіна:



Додамо, що схоже на те, що ЗАЕС стала своєідною базою для окупантів. Вони сподіваються сховатися за важливістю об'єкта та не згоріти під вогнем ЗСУ. Орки надіяться, що виходити з території ЗАЕС їм вже не доведеться.