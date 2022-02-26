Це мільярди та мільярди збитків для Росії, – Зеленський про відключення від SWIFT

Володимир Зеленський прокоментував відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT. За словами президента, це мільярди та мільярди збитків для країни-агресора.

Глава держави зазначив, що Україна здобула щирість та увагу всього цивілізованого світу. Про це він повідомив під час свого звернення до нації ввечері 26 лютого, інформує 24 канал.

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"А практичний результат – ось він – SWIFT. Як багато у цьому слові для Росії. Відключення від глобальної фінансової цивілізації", – сказав Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що наші дипломати боролися цілодобово та натхненно за те, щоб усі країни Європи погодили сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі.

Маємо і цю перемогу. Це мільярди й мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгнення в Україну,

– наголосив глава держави.

"Ми завжди казали – за нами правда. А це означає, що вдаються навіть найбільші досягнення", – підсумував він.

Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео