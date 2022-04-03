Це міжнародні злочини, – правозахисниця пояснила, що чекає на Росію за звірства в Україні

Усі звірства російських військових в Україні мають конкретну юридичну кваліфікацію. Це міжнародні злочини, які не мають терміна давності.

Про це розповіла голова правління "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук в ефірі 24 каналу.

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Що чекає на Росію

За вчинення усіх звірств в Україні Росію чекає притягнення до відповідальності. За словами Матвійчук, покарання нестимуть як ті, хто віддавав накази, так і ті, хто їх виконував.

Байдуже, чи вони перебували на території України, чи сиділи у цей час у Кремлі й віддавали накази звідти. Так званий "ланцюг наказів" починає розкручуватися від виконавця й аж до Путіна, який відповідальний за цю війну. Олександра Матвійчук Голова правління "Центру громадянських свобод"

За словами Матвійчук, зараз багато правозахисників, крім документування воєнних злочинів, докладають значних зусиль для запровадження тих дій, які потрібні тут і зараз, аби зупинити злочини Росії.

"Коли ми говоримо про міжнародні суди, то розуміємо, що це може бути на роки, а люди страждають і вмирають зараз. У нас днів немає, не те що років", – зазначила правозахисниця.

Які є способи притягнення до відповідальності

За словами Матвійчук, через дії Росії Міжнародний кримінальний суд вже почав розслідування. В Україні працює Офіс прокурора МКС.

Він концентруватиме свою увагу на конкретних воєнних злочинах, але не на всіх, тому що не може охопити увесь той величезний обсяг, який вчиняють в Україні російські війська,

– розповіла правозахисниця.

Другий спосіб – застосування іншими країнами власного законодавства, положень універсальної юрисдикції, яка дозволяє їм відкрити кримінальну справу через злочин, який вчинили не на їхній території.

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Третій спосіб, який вже активно просувають – це міжнародний гібридний трибунал.

Як розповіла Матвійчук, він може прискорити розгляд усіх справ, а не вибіркових, й поставити питання про відповідальність за агресію тому що, на жаль, Міжнародний кримінальний суд поки не має юрисдикції над цим складом злочину.

Матвійчук розповіла, що чекає на Росію за звірства в Україні: дивіться відео