Це міжнародні злочини, – правозахисниця пояснила, що чекає на Росію за звірства в Україні
Усі звірства російських військових в Україні мають конкретну юридичну кваліфікацію. Це міжнародні злочини, які не мають терміна давності.
Про це розповіла голова правління "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук в ефірі 24 каналу.
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Що чекає на Росію
За вчинення усіх звірств в Україні Росію чекає притягнення до відповідальності. За словами Матвійчук, покарання нестимуть як ті, хто віддавав накази, так і ті, хто їх виконував.
Байдуже, чи вони перебували на території України, чи сиділи у цей час у Кремлі й віддавали накази звідти. Так званий "ланцюг наказів" починає розкручуватися від виконавця й аж до Путіна, який відповідальний за цю війну.
За словами Матвійчук, зараз багато правозахисників, крім документування воєнних злочинів, докладають значних зусиль для запровадження тих дій, які потрібні тут і зараз, аби зупинити злочини Росії.
"Коли ми говоримо про міжнародні суди, то розуміємо, що це може бути на роки, а люди страждають і вмирають зараз. У нас днів немає, не те що років", – зазначила правозахисниця.
Які є способи притягнення до відповідальності
За словами Матвійчук, через дії Росії Міжнародний кримінальний суд вже почав розслідування. В Україні працює Офіс прокурора МКС.
Він концентруватиме свою увагу на конкретних воєнних злочинах, але не на всіх, тому що не може охопити увесь той величезний обсяг, який вчиняють в Україні російські війська,
– розповіла правозахисниця.
Другий спосіб – застосування іншими країнами власного законодавства, положень універсальної юрисдикції, яка дозволяє їм відкрити кримінальну справу через злочин, який вчинили не на їхній території.
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Третій спосіб, який вже активно просувають – це міжнародний гібридний трибунал.
Як розповіла Матвійчук, він може прискорити розгляд усіх справ, а не вибіркових, й поставити питання про відповідальність за агресію тому що, на жаль, Міжнародний кримінальний суд поки не має юрисдикції над цим складом злочину.
Матвійчук розповіла, що чекає на Росію за звірства в Україні: дивіться відео