Це могло бути емоційне рішення, – пілотолог про удар по Київу під час візиту Генсека ООН

Ракетний обстріл Києва однозначно пов'язаний з візитом Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреш в українську столицю. Ворог точно знає, коли і хто відвідує Україну.

Аналогічно окупанти раніше, наприклад, обстріляли Львівщину, поки президент США Джо Байден був у Польщі. Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Олександр Солонтай.

До теми Листівка з Москви, – ОП про обстріл центру Києва під час візиту генсека ООН

Такі сплановані обстріли окупанти використовують як елемент залякування. Водночас, на думку політолога, рішення завдати удару по Києву могло бути навпаки ухвалене через емоції.

Можливо, рішення про обстріл ухвалили емоційно: подивитись, що говоритиме Генсек ООН після поїздки у Москву,

– зазначив Солонтай

Що відомо про обстріл Києва під час візиту Генсека ООН