Це монтаж, – у МВС припустили, що Путін не зустрічався з Шойгу

Володимир Путін нібито провів зустріч з міністром оборони окупантів Сергієм Шойгу. Відео викликало неабияке здивування, адже очільник Кремля мав дивні рухи, зокрема, хапався руками за стіл.

Крім того, він вперше за довгий період начебто сидів настільки близько до свого співрозмовника. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Він припустив, що росіяни знову використали спецефекти. Насправді Путін та Шойгу не зустрічались наживо.

Судячи з всього, Путін сидить біля телевізора, а Шойгу – це примонтована людина на відео,

– зазначив Денисенко.

За останній рік, як зауважив радник очільника МВС, не було жодної зустрічі, де Путін сидів би так близько до свого співрозмовника. Крім того, Денисенко припустив, що Шойгу насправді не військовий і ніколи ним не був. Шойгу просто відіграє роль "обличчя міністра оборони".

Вадим Денисенко прокоментував зустріч Путіна і Шойгу: дивіться відео