Це може бути емоційне рішення Путіна, – Фурса про оплату газу рублями

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, щоб країни Заходу платили за газ російськими рублями. Він почав шантажувати їх, мовляв, у іншому випадку блакитного палива не буде.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що досі ніхто не зрозумів такої заяви Путіна. Про це він повідомив у ефірі 24 каналу.

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Показати "кузькіну мать"

Насправді це може бути просто емоційне рішення Путіна, який так захотів показати всім навколо "кузькіну мать",

– припустив Фурса.

Як він зазначив, економічного змісту в цій заяві немає. Власне, поки у ній не знайшли взагалі жодного сенсу.

Намагання уникнути санкцій

На думку Фурси, найімовірніше Путіну не вдасться провернути це. Він зауважив, що президента Росії вже кілька разів консолідовано "послали" наші європейські партери – G7, Євросоюз та інші.

"Теоретично це може бути намагання уникнути майбутніх санкцій. Втім канонічного сенсу в цьому просто немає", – зауважив Фурса.

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