Це може бути небезпечно, – українців закликають не встановлювати додаток Zello

Українців закликають не встановлювати мобільний додаток Zello. Припускають, що цей додаток може створювати загрозу безпеці.

Про це повідомив юрист та експерт у сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов.

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Лємєнов пояснив, що серед українців поширюють інформацію про те, що необхідно скачати мобільний додаток Zello на випадок, якщо перестане працювати мобільний зв'язок та інтернет.

Zello розроблена у Росії. І вона автоматично підтягує ваші контакти, може створювати загрозу безпеці. Не дякуйте,

– сказав юрист.

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