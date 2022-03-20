Це може бути обманний трюк Кремля, – білоруський доброволець про можливий наступ своєї країни

Українська розвідка повідомила, що існує висока ймовірність військового вторгнення білоруський військових на Волинь. Проте білоруський доброволець, який воює за Україну, вважає, що це може бути хитрий крок від Лукашенка чи Кремля.

Про це доброволець з Білорусі Вадим Прокоп’єв розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%: дослідження

На його думку, Лукашенко і далі керується інстинктом самозбереження, і це підказує йому не брати участі у цій операції.

Тому якщо він таки наважиться розпочати військове вторгення в Україну, то це означає, що союзник (Путін, – ред) висунув йому безповоротний ультиматум,

– каже Прокоп’єв.

Доброволець вважає, що Путін сам не вірить в такого "дружка" як Лукашенка, бо він не підтягував би сили з Вірменії.

Лукашенко переслідує свої цілі

За словами Вадима Прокоп’єва, Лукашенко дійсно вважав, що військове вторгнення в Україну буде такою собі "прогулянкою в парку", про що він неодноразово наголошував. Лукашенко у випадку бліцкригу переслідував би свої три цілі:

він би знищував приклад вільної країни,

він би залякував власних громадян,

він би відпрацьовував подачки від Москви.

Він переконаний, що Лукашенко до останнього буде намагатися викрутитися.

Чому Білорусь може почати вторгення

І навіть якщо це станетьс(військове вторгення Білорусі, – редю), то я припускаю, що це або обманний маневр з боку Кремля, щоб "скувати" якісь сили наступу на іншому напрямку. Або це спроба перенести бойові дії до Білорусі, щоб тим самим створити хаос біля західних кордонів, – переконаний Прокоп’єв.

Яких військових має Білорусь

За словами добровольця, з військової точки зору, у Білорусі є:

строковики , на них можна навіть не дивитися, бо "це люди, які спробують втекти ще в Білорусі",

, на них можна навіть не дивитися, бо "це люди, які спробують втекти ще в Білорусі", сили спецоперацій в районі 5 тисяч боєздатних осіб, і вони діляться навпіл – на тих, у які “промиті мізки”, які били народ і стали опорою для Лукашенка, а інша частина – зовсім немотивована.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь готується до ймовірного вторгнення в Україну, приєднавшись так до російських окупантів. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що можливий наступ може бути лиш питанням часу. Деталі – читайте тут.

Від розвідки – Росія перекинула до України групу окупантів для вбивства Зеленського: