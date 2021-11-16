Це може бути збройний аншлюс Білорусі й приєднання до Росії, – військовий експерт

Російський президент Володимир Путін проводить спецоперацію на білорусько-польському кордоні. Вона спрямована для тиску на Євросоюз.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він припустив, як можуть розвиватися події.

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"Мабуть, одна із версій розвитку подій – це введення російських військ на територію Білорусі з подальшим таким собі збройним аншлюсом Білорусі. Приєднання її до сумісної держави з Росією", – сказав Жданов.

На що готова Росія

Військовий експерт зазначив, що поблизу російського міста Єльня є постійний пункт дислокації 144 танкової дивізії загальновійськової армії Західного воєнного округу Росії. Армія Кремля може накопичувати або створювати угрупування, яке за командою піде на територію Білорусі.

Росія вже заявила Заходу, що вона втручатиметься, якщо виникне збройний конфлікт. Нагадаю, що Росія з Білоруссю зробила висадку десанту неподалік від кордону Литви й Польщі навпроти Калінінградської області. Тобто Росія вже підписалася брати участь в конфлікті, якщо він виникне. Олег Жданов Військовий експерт

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