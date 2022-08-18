"Це найбільша авіабаза Криму": Чубаров і Арестович підтвердили вибухи в Бельбеку

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров підтвердив вибухи в Бельбеку, що на півдні Криму. Він акцентував, що ввечері 18 серпня трапилася "бавовна" на найбільшій авіабазі окупованого півострова.

Невдовзі також прокоментував вибухи й радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він прокоментував вибухи на авіабазі в Бельбеку приблизно тоді, як про них стало відомо.

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Як прокоментував Арестович вибухи в Бельбеку

Радник акцентував, що Україна "тут ні до чого" та перерахував, де саме на окупованих територіях була оголошена повітряна тривога. Також він порадив росіянам менше курити.

Ось тепер справді. Авіабаза Бельбек (Крим), прильоти. Повітряна тривога у Керчі. Повітряна тривога у Севастополі,

– підсумував Арестович.

Також він нагадав, що в Білгородській області водночас продовжували вибухати склади армійського рівня 20-ої армії росії. Це формування окупантів воює на Ізюмському напрямку. Чубаров же просто зазначив, що вибухає "найбільша авіабаза Криму".

Авіабаза в Бельбеку до вибухів / Скриншоти телеграму "РИА Мелитополь"

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Жителі Бельбеку о 10 годині вечора почули потужні вибухи. Вони вказали, що дуже сильно "тремтіли вікна".

Після цього в бік аеродрому окупаційних військ росії попрямували багато машин пожежників.

Згодом у мережі оприлюднили відео, на яких видно ймовірну "демілітаризацію" летовища росіян.

Вибухи на аеродромі в Бельбеку: дивіться відео

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