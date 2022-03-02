"Це не армія": росіяни захопили у заручники місто на Сумщині, моторошне фото
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
На Сумщині росіяни фактично захопили українське містечко у заручники. Йдеться про місто Тростянець.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти розставили свою ударну техніку між будинками у місті Тростянець.
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Російські окупанти тероризують місто Тростянець.
Зокрема, російську техніку виявили у центрі міста, на вулиці Благовіщенська, неподалік від поліції та на інших вулицях.
Російська армія – це не армія, це сцикуни, які прикриваються цивільними. Вороги мародерствують, обчищають крамниці, грабують житлові будинки,
– наголосив очільник Сумської ОДА.
Дмитро Живицький розповів, що попередньо росіяни пограбували усі магазини у центрі міста, знищили браму Круглого двору за допомогою танка, зруйнували картинну галерею. Крім того, окупанти вдерлися до місцевого секонд-хенду та поперевдягалися у цивільне За словами Живицького, російські військові ходять по місто повністю деморалізовані та п’яні, а також стріляють по машинах цивільних і комунальних служб.
Голова Сумської ОДА наголосив, що "ми даємо відсіч ворогу!". Зокрема, бійці ЗСУ знищили точковим потраплянням дві САУ, які вели обстріл Охтирки.
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