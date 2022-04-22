Це не буде швидка перемога, – Маляр про ймовірність довгої війни в Україні

Росіяни попри великі втрати та поступовий крах економіки не збираються припиняти війну. Українцям потрібно бути готовими до того, що протистояти ворогу доведеться тривалий час.

У Білому домі зробили заяву про те, що наступні 4 тижні мають стати вирішальними у війні України проти російських окупантів, а от в Британії роблять припущення, що війна може тривати до кінця 2023 року. Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону, точно відомо одне – перемога швидкою не буде, передає 24 канал.

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Швидкої перемоги не буде

За словами Ганни Маляр, ціль українців – це наша державність, а великі цілі не досягаються одразу.

Окрім того, і ми відверто про це говоримо, ворог переважає нас по кількості. Тому ми маємо свої переваги, але потребуємо допомоги в озброєнні,

– сказала вона.

Вона додала – ЗСУ роблять все можливе та неможливе, щоб якомога швидше вигнати росіяни з нашої землі, але все буде також залежати від кількості та якості озброєння, яке нам нададуть партнери.

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