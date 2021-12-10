Це не останнє рішення, – голова НАЗК розповів про санкції США проти українських корупціонерів

У США ухвалили антикорупційну стратегію, яка передбачає боротьбу з корупцією у цілому світі. Зокрема таке рішення матиме наслідки і для України.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Він наголосив, що рішення щодо санкцій, які оголосили 9 грудня – частина антикорупційної стратегії США.

Уражена корупцією Україна

Мовиться про нові санкції США, які запровадили проти ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та ексрегіонала Андрія Портнова. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до США та блокування всіх фінансових активів в банках США.

Я впевнений, що вчорашнє рішення – не останнє,

– підкреслив Новіков.

За його словами, у Білому домі вважають, що Україна досі уражена корупцією. Однак підкреслили, що в нас є унікальні інструменти для боротьби з нею, наприклад ProZorro та реєстр декларацій.

40 мільйонів на подолання корупції

Prozorro – це електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість отримати їх.

Голова НАЗК повідомив, що у США незабаром проведуть конкурсний відбір організації підрядника, яка реалізовуватиме новий антикорупційний проєкт в Україні на 40 мільйонів доларів. Він має підтримати зусилля нашої країни в подоланні корупції.

Зокрема проєкт має допомогти: перебудувати державні інструменти на цифрові та підтримати створення законних альтернатив корупційним практикам (зокрема притягнути корупціонерів до відповідальності).

Читайте також Тупицький б'ється в істериці, – Шабунін про нові санкції США

Санкції США: що відомо