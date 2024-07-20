Це не спонтанне вбивство, стрілець готувався, – голова МВС про загибель Фаріон

Ігор Клименко повідомив, що вбивство Ірини Фаріон не було спонтанним. У поліції переконані, що нападник ретельно готувався до злочину.

Про це міністр внутрішніх справ повідомив на брифінгу. Клименко також додав, що наразі правоохоронці докладають усіх зусиль, щоб встановити дані про нападника та затримати його, передає 24 Канал.

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Вбивство Фаріон не було спонтанним

У підсумку брифінгу Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон не був спонтанним. Правоохоронці переконані, що нападник готувався до злочину.

Стрілець готувався завчасно. Це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався, тиждень чи два – час покаже,

– додав Клименко.

Міністр наголосив, що поліція інформуватиме суспільство відразу, як буде змога. За словами Клименка, українці отримуватимуть всю інформацію, яку зможуть надати правоохоронці.

Клименко також наголосив, що керівники правоохоронних органів Львова та Києва наразі працюють разом, щоб оперативно встановити всіх причетних до злочину та притягнути їх до відповідальності.

До слова, наразі слідство розглядає 2 основні версії вбивства: особиста неприязнь та громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Окрім того, у поліції не виключають, що вбивство має замовний характер.