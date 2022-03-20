Це не Україна каже, що не вступить в НАТО, це Альянс каже, що не прийме Україну, – Зеленський
Джерело:CNN
Президент Володимир Зеленський висловився щодо членства України в НАТО. Глава держави переконує, що Україна не відмовлялася від курсу в НАТО.
Багато країн надає Україні підтримку у війні з Росією
Зеленський заявив, що Україна не каже, що не вступить в НАТО. За словами президента, це в Альянсі говорять, що не приймуть нашу державу.
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Це не Україна каже, що не вступить в НАТО. Це НАТО каже, що не прийме Україну,
– сказав Зеленський.
Відомо, що однією з вимог Росії у переговорах з Україною є відмова нашої держави від членства в Альянсі. Зеленський заявляв, що Україні потрібні гарантії безпеки, які може надати хтось із НАТО.
Президент відзначив, що багато країн надають Україні підтримку у війні з Росією. Зокрема, члени НАТО підтримують нашу державу економічно та зброєю.
Разом з тим, за словами Зеленського, деякі лідери поводяться стримано. Причина в тому, що вони мають бізнес з Росією та енергетично залежні від російських ресурсів.
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