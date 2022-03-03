Це не воїни наддержави, а розгублені діти, – Зеленський про окупантів

Українцям за тиждень вдалося зламати плани ворога, які він будував роками. Замість воїнів наддержави, російські окупанти виявилися розгубленими дітьми.

Таку аналогію у своєму зверненні провів президент Володимир Зеленський. Він висловив своє захоплення простими українцями, які з ганьбою виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли ті намагаються знайти собі їжу.

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"Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому,"

– сказав Зеленський.Він додав, що кожен окупант повинен знати: вони тут нічого не отримають і нікого не підкорять. Навіть більша кількість техніки та людей нічого для них не змінить. Адже, куди б вони не зайшли, їх всюди знищать.

У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне – люту відсіч, таку відсіч, що вони назавжди запам'ятають – ми свого не віддаємо,

– заявив президент.

Володимир Зеленський назвав нашу війну вітчизняною. І сказав, що всі ми знаємо як починаються вітчизняні війни, і чим вони звершуються для загарбника.

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