Це небезпечно, – у "Слузі народу" звернулись до киян через загрозливі місця
До Києва щодня все частіше повертаються чимало людей, які вимушено виїхали зі столиці на початку повномасштабної війни. Проте багато небезпечних місць залишається.
Про це в ефірі 24 каналу розповів голова фракції "Слуга народу" у Київраді. За словами Андрія Вітренка, біля столиці все ще є ризиковані місця.
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Ця нечисть розкидала гранати на великій площі, – Вітренко
Вітренко нагадав, що навіть депутат Юрій Федеренко, який боронить Україну в територіальній обороні, попросив дати протокольне доручення. Мовляв, потрібно, щоб про такі місця оповіщали навіть у школах і дитсадках.
Існує величезна небезпека прогулянок у лісі зараз,
– констатував очільник "слуг" у Київраді.
Він додав, що розуміє, що кияни звикли зі своїми собаками та друзями відпочивати в лісі, який є недалеко від Києва. Проте зараз це робити не потрібно.
"Це дійсно небезпечно. Обстеження тривають, складають деякі карти, але величезний масив. Ця нечисть (росіяни – 24 канал) розкидала свої гранати і розтяжки на великій площі", – пояснив Вітренко.