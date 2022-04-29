Це неминуча світова війна, – Гозман про можливий ядерний удар Росії

Путін вже неодноразово погрожував світові ядерним ударом. Якщо президент Росії це дійсно зробить, то неминуче розпочнеться третя світова війна.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман в ефірі 24 каналу.

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За його словами, зараз Росія згуртовує проти себе весь світ і штовхає Захід до протистояння. Він каже, що таке ж протистояння отримав Гітлер на початку Другої світової війни.

Проте політик не виключає застосування ядерної зброї Росією.

Путін така людина і, перебуваючи в такому стані, він може це зробити. Але якщо він це зробить на українській території, навіть якщо це буде не дуже потужна бомба, то, крім великих жертв та катастрофи, це неминуче призведе до світової війни,

– заявив Гозман.

Він запевнив, що вселяє надію і те, що рішення Росії про застосування ядерної зброї приймає одночасно три людини – президент, міністр оборони та начальник генштабу. "Чи підуть двоє останніх на “самогубство" – я не знаю”, – додає він.

На питання, чи може Путін вдарити ядеркою по території Заходу, Леонід Гозман відповів, що, на його думку, першочергово цей удар прийде на територію України.

Гозман про можливий ядерний удар Росії: Це неминуча світова війна



Погрози про ядерну зброю з боку Росії: коротко

На думку радника голови ОП Олексія Арестовича, Володимир Путін не застосує стратегічну ядерну зброю . Він каже, що на такі дії буде одразу реакція США, Франції, Великої Британії та Китаю.

. Він каже, що на такі дії буде одразу реакція США, Франції, Великої Британії та Китаю. Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Захід поборов страх перед ядерним шантажем Росії.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ядерні загрози, які зараз лунають від Росії, є дуже небезпечними. За його словами, якщо розпочнеться ядерна війна, то в ній переможців не буде.

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