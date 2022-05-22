Це нереально, – Кошарна пояснила, чому Росія не зможе включити ЗАЕС у свою енергосистему

Захоплена росіянами Запорізька АЕС продовжує працювати в українській енергосистемі, однак окупанти мріють включити її у свою систему. Проте це нереально.

Про це 24 каналу розповіла експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. За її словами, подібне бажання російських загарбників не може втілитись у життя.

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Реальним варіантом є лише плани щодо Криму, – Кошарна

Росія заявила, що хоче продавати електроенергію Україні. Проте відрізання ЗАЕС від української енергосистеми неможливе, упевнена ядерна експертка.

Ні, це нереально. Реально щодо Криму, а от об'єднати з енергосистемою Росії це нереально,

– заявила Кошарна.

Однак вона пояснила, що їй складно сказати про синхронізацію з російською системою. "Я взагалі цей варіант не розглядаю, тому що надіюсь на звільнення територій найближчим часом", – зазначила експертка з ядерних питань.

Кошарна наголосила на тому, що поки технічно російські окупанти не зможуть продавати нам електроенергію, тому що Запорізька АЕС під'єднана до об'єднаної енергосистеми України.

Ольга Кошарна Експертка з ядерної енергетики та безпеки Наша енергосистема разом із молдовською синхронізована з європейською енергосистемою з початку березня. Ми відімкнулись від російської та білоруської 23 лютого якраз. Технічно вони (росіяни – 24 канал) можуть, доклавши зусилля, перенаправити електроенергію ЗАЕС на Крим.

Ядерна експертка роз'яснила, що від ЗАЕС іде 4 високовольтні лінії електропередач. Є Каховська підстанція, яка перебуває на окупованій території.

Поміж іншим, на захопленій території функціонує підстанція Мелітополь – Джанкой. Ба більше, за 24 кілометри від Маріуполя від запорізької станції теж є і Південнодонбаська підстанція.

"Якщо вони прокладають лінію, у них будуть готові опори від підстанції у Новій Каховці до Чунгара, а Крим входив в об'єднану енергосистему і коли підірвали опори у 2015 році, то там частина анкерної опори залишилась. Фактично технічно це можливо", – припустила вона.

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Також Кошарна відзначила, що, попри грандіозні плани росіян, пропускна можливість цих ліній, навіть якщо вони там усе побудують, точно буде не на 6 блоків. Однак Росія таки контролює підстанції, нагадала експертка.

Плани росіян щодо Запорізької АЕС: найголовніше

Запорізька АЕС і місто Енергодар на Запоріжжі нині перебувають під контролем російських військ. Окупанти явно марять про грандіозні плани щодо української ЗАЕС.

Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який приїхав до тимчасово окупованого Мелітополя, цинічно заявив, що його держава готова продавати Україні електроенергію із Запорізької АЕС.

У пресслужбі українського "Енергоатому" вирішили відповісти на цинічні та безглузді заяви Хуснулліна. Вони наголосили, що це фізично неможливо. Ба більше, в "Енергоатомі" попередили Кремль, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС означатиме акт ядерного тероризму.

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Ольга Кошарна пояснила, що наша енергосистема від'єднувалась від білоруської й російської, коли був точно визначений час і системні оператори цих країн просто відімкнули рубильники на підстанціях. Тобто струм фізично не йшов по дротах. Саме через подібний процес Росія і контролює підстанції.