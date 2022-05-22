Це нереально, – Кошарна пояснила, чому Росія не зможе включити ЗАЕС у свою енергосистему

22 травня 2022 , 18:48
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Захоплена росіянами Запорізька АЕС продовжує працювати в українській енергосистемі, однак окупанти мріють включити її у свою систему. Проте це нереально.

Про це 24 каналу розповіла експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. За її словами, подібне бажання російських загарбників не може втілитись у життя.

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Реальним варіантом є лише плани щодо Криму, – Кошарна

Росія заявила, що хоче продавати електроенергію Україні. Проте відрізання ЗАЕС від української енергосистеми неможливе, упевнена ядерна експертка.

Ні, це нереально. Реально щодо Криму, а от об'єднати з енергосистемою Росії це нереально,
– заявила Кошарна.

Однак вона пояснила, що їй складно сказати про синхронізацію з російською системою. "Я взагалі цей варіант не розглядаю, тому що надіюсь на звільнення територій найближчим часом", – зазначила експертка з ядерних питань.

Кошарна наголосила на тому, що поки технічно російські окупанти не зможуть продавати нам електроенергію, тому що Запорізька АЕС під'єднана до об'єднаної енергосистеми України.

 

Ольга Кошарна

Експертка з ядерної енергетики та безпеки

Наша енергосистема разом із молдовською синхронізована з європейською енергосистемою з початку березня. Ми відімкнулись від російської та білоруської 23 лютого якраз. Технічно вони (росіяни – 24 канал) можуть, доклавши зусилля, перенаправити електроенергію ЗАЕС на Крим.

Ядерна експертка роз'яснила, що від ЗАЕС іде 4 високовольтні лінії електропередач. Є Каховська підстанція, яка перебуває на окупованій території.

Поміж іншим, на захопленій території функціонує підстанція Мелітополь – Джанкой. Ба більше, за 24 кілометри від Маріуполя від запорізької станції теж є і Південнодонбаська підстанція.

"Якщо вони прокладають лінію, у них будуть готові опори від підстанції у Новій Каховці до Чунгара, а Крим входив в об'єднану енергосистему і коли підірвали опори у 2015 році, то там частина анкерної опори залишилась. Фактично технічно це можливо", – припустила вона.

Кошарна прокоментувала включення ЗАЕС в енергосистему Росії: дивіться більше у відео

Також Кошарна відзначила, що, попри грандіозні плани росіян, пропускна можливість цих ліній, навіть якщо вони там усе побудують, точно буде не на 6 блоків. Однак Росія таки контролює підстанції, нагадала експертка.

Зауважте! Ольга Кошарна пояснила, що наша енергосистема від'єднувалась від білоруської й російської, коли був точно визначений час і системні оператори цих країн просто відімкнули рубильники на підстанціях. Тобто струм фізично не йшов по дротах. Саме через подібний процес Росія і контролює підстанції.

Плани росіян щодо Запорізької АЕС: найголовніше

  • Запорізька АЕС і місто Енергодар на Запоріжжі нині перебувають під контролем російських військ. Окупанти явно марять про грандіозні плани щодо української ЗАЕС.
  • Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, який приїхав до тимчасово окупованого Мелітополя, цинічно заявив, що його держава готова продавати Україні електроенергію із Запорізької АЕС.
  • У пресслужбі українського "Енергоатому" вирішили відповісти на цинічні та безглузді заяви Хуснулліна. Вони наголосили, що це фізично неможливо. Ба більше, в "Енергоатомі" попередили Кремль, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС означатиме акт ядерного тероризму.

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Автор: Роман Стек