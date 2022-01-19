Це ніяка не помилка, – Камельчук про "дірки" в своїй декларації
Джерело:24 канал
У декларації нардепа Юрія Камельчука знайшли порушень на 6,9 мільйона гривень. Однак це не його помилка.
Під час подання декларацій нібито трапився збій сайту Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це сам депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук розповів в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.
До теми НАЗК знайшла у декларації нардепа Камельчука порушень майже на 7 мільйонів гривень
Декларація Камельчука
На запитання ведучої, як трапилась така помилка у його декларації, Камельчук відповів: "Ні, це ніяка не помилка".
Як стверджує "слуга народу", 3 фірми, які він не вказав у декларації, передані в управління іншій особі. Про це НАЗК депутат нібито повідомив ще у 2019 році. При цьому Камельчук наголосив, що статутний капітал кожної з трьох фірм становить 1000 гривень.
Квартири у мене жодної немає, це також є помилкою. Тому що сайт НАЗК під час подачі декларацій мною і моїми помічниками мав технічні збої, про що я звертався до керівництва НАЗК, але вони так і не відповіли.
За словами Камельчука, він орендує квартиру й у відкритому доступі є інформація, яку він подав до апарату Верховної Ради для відшкодування. Однак, як наголосив нардеп, "вони вважажють це якимось неспівпадінням".
Повне інтерв'ю з Юрієм Камельчуком у програмі "Перехресний допит": дивіться відео
"Дири" у декларації Камельчука: що треба знати
- Агентство з питань запобігання корупції виявило у нардепа від "Слуги народу" Юрія Камельчука не задекларовану квартиру, площею 63 метри квадратні, в Києві.
- Він також не вказав у декларації 3 приватні компанії: "Бізнесфорум системс", "Бізнесфорум" та "Бізнесфорум груп".
- Крім того, за даними агенства, він не вказав фінансові зобов'язання перед "Приватбанком" на суму 1,38 мільйона гривень.