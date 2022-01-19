Це ніяка не помилка, – Камельчук про "дірки" в своїй декларації

У декларації нардепа Юрія Камельчука знайшли порушень на 6,9 мільйона гривень. Однак це не його помилка.

Під час подання декларацій нібито трапився збій сайту Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це сам депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук розповів в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Декларація Камельчука

На запитання ведучої, як трапилась така помилка у його декларації, Камельчук відповів: "Ні, це ніяка не помилка".

Як стверджує "слуга народу", 3 фірми, які він не вказав у декларації, передані в управління іншій особі. Про це НАЗК депутат нібито повідомив ще у 2019 році. При цьому Камельчук наголосив, що статутний капітал кожної з трьох фірм становить 1000 гривень.

Квартири у мене жодної немає, це також є помилкою. Тому що сайт НАЗК під час подачі декларацій мною і моїми помічниками мав технічні збої, про що я звертався до керівництва НАЗК, але вони так і не відповіли. Юрій Камельчук Народний депутат

За словами Камельчука, він орендує квартиру й у відкритому доступі є інформація, яку він подав до апарату Верховної Ради для відшкодування. Однак, як наголосив нардеп, "вони вважажють це якимось неспівпадінням".

Повне інтерв'ю з Юрієм Камельчуком у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

"Дири" у декларації Камельчука: що треба знати