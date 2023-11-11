Це нормальний процес і так буде продовжуватися, – ГУР про нічну "бавовну" у Росії

Ніч проти 11 листопада у Росії була тривожною, адже у Московській та Тамбовській області лунали вибухи. У розвідці наголосили, що це нормальний процес для російських об'єктів, які залучені до повномасштабної війни проти України.

Вибухи уночі лунали неподалік Конструкторського бюро машинобудівництва у Коломні, а також біля Котовського порохового заводу в Тамбові. У коментарі 24 Каналу представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував нічну "бавовну".

Цікаво Після атаки дронів уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно, – ГУР

Гарні новини

У розвідці не стали ні підтверджувати, ні спростовувати причетність до вибухів у Росії. Втім, наголосили, що це гарні новини. Крім того, цей процес і далі триватиме.

Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Але зрозуміло, що ті об'єкти держави-агресора, які залучені в геноцидній війні проти України, на них чутно гуркіт. Це нормальний процес і так буде продовжуватися,

– заявив Юсов.

Варто підкреслити, що об'єкти, які Росія долучає до повномасштабної збройної агресії проти України є легітимними цілями за законами та звичаями ведення війни.

Момент вибуху на пороховому заводі потрапив на відео

У мережі з'явилися кадри, на яких зафіксували момент вибуху на пороховому заводі у місті Котовськ у Тамбовській області. На них видно, як після вибуху у небо здіймається потужний стовп диму.

Вибух на пороховому заводі: дивіться відео

Очевидці зафіксували вибух на пороховому заводі: дивіться відео

Вибух на пороховому заводі потрапив на відео: дивіться відео

Російські пропагандисти заявили, що вогонь охопив близько 300 квадратних метрів, втім, пожежу нібито "вдалося оперативно ліквідувати". Також вони повідомили, що буцімто ніхто не загинув під час вибуху на Котовському пороховому заводі.

Нічні вибухи у Росії: що відомо