Це новий Алеппо, – у МЗС Франції шоковані подіями у Маріуполі

Страшні бомбардування Маріуполя шокували увесь цивілізований світ. окупанти просто стирають місто з лиця землі та бездушно атакують мирне населення.

На міжнародному форумі в Катарі міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав Захід допомогти Маріуполю. В іншому випадку його знищення буде "колективною виною".

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Маріуполь – це Алеппо

Ле Дріан зазначив, що окрім звірського бомбардування окупанти беруть у заручники мирне населення, що порушує усі можливі правила та норми.

Маріуполь – це новий Алеппо. Я думаю, що ми перебуваємо на переломному етапі, коли, окрім української кризи, параметри стабільності та безпеки в Європі ставляться під сумнів,

– сказав він.

Зазначимо, що найближчим часом президент Франції Еммануель Макрон проведе чергову розмову з Путіним та спробує домовитися з ним про евакуацію цивільного населення Маріуполя.

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