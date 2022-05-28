Це обласний центр, буде хоч якась "перемога", – Гайдай про те, чому ворог б'є по Сєвєродонецьку

Про запеклі та важкі бої навколо Сєвєродонецька постійно інформують наші військові. Ситуація там складна, росіяни нещадно застосовують все можливе важке озброєння.

На фронті цю точку називають найгарячішою, адже ворог, якщо захопить місто, то може вийти на адмінкордони області. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону пояснив, чому вони так хочуть захопити місто, повідомляє 24 канал.

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Сєвєродонецьк – це обласний центр, це буде для них хоч якась потужна "перемога". Адже справа в тому, що особливо "перемог у них немає". Тому щось треба згодовувати своєму населенню та військам,

– сказав він.

За словами Гайдая, у російських військових достатньо погана ситуація з мотивацією. Їхній моральний стан взагалі дуже поганий.

Російські окупанти гинуть "пачками"

Гайдай пояснив, чому росіянам на нашій землі так несолодко. Інакше тут для них бути не може, адже прийшли загарбувати, а гинуть просто "пачками".

Як припустив очільник ОВА, ймовірне захоплення Сєвєродонецька змогло б підтримати російських окупантів хоч якось психологічно. Мовляв, дивіться, у нас тут є "перемога", всіх розбомбили.

Також він звернув увагу на пропаганду, яку зараз поширюють для населення агресора. У Росії всім розповідають, що буцімто залишали території Київщини, Сумщини, Житомирщини та інших українських регіонів, щоб зосередитися на Донбасі. Мовляв "операція" була виключно для того, що вивести квазіреспубліки на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Останні новини з Сєвєродонецька

Генеральний штаб Збройних Сил України на ранок 28 травня повідомив останні новини з Сєвєродонецького напрямку. Російські окупанти там наступали на Сєвєродонецьк, Осколонівку та Тошківку. Наступ був за підтримки їхньої артилерії. Але все ж виявився для них безрезультатним завдяки вмілим діям ЗСУ.

наступали на Сєвєродонецьк, Осколонівку та Тошківку. Наступ був за підтримки їхньої артилерії. Але все ж виявився для них безрезультатним завдяки вмілим діям ЗСУ. Водночас Сергій Гайдай запевняв, що попри все вірить у нашу перемогу. Навіть якщо росіянам вдасться щось захопити, ми все одно повернемо свої території. Сєвєродонецьк для нього особливе місто, бо він там народився. Гайдай визнав, що йому особисто болить те, що ворог все просто руйнує на його батьківщині. Але він вірить у Залужного й розуміє тактику маневреної оборони.

Але поки місто тримається. Воно під постійними обстрілами, але не в оточенні. До наших захисників є можливість дістатися, щоб підвозити необхідну допомогу. Натомість росіяни зігнали туди всю важку техніку та зброю, тому не жаліють нічого для наступу.

Ви особисто можете переконатись в тому, який моральний стан у росіян: дивіться відео