Це окупована частина Польщі, – екскомандувач польських військ про Калінінградську область

У Польщі заявили, що Калінінградська область – це територія, яку Росія окупувала з 1945 року. Тому Варшава може претендувати на неї.

Таку заяву зробив екскомандувач сухопутними військами Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак в ефірі польського телебачення.

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Польща вважає область своєю

Військовий наголосив, що ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі.

Калінінградська область, на мою думку, є частиною Польщі. Ми маємо право претендувати на територію, яку Росія окупує,

– вважає Скшипчак.

Історичний контекст

Нагадаємо, Калінінградська область – шматочок Росії, відділений від її основної території. Вона розташована між Польщею та Литвою.

У 1945 році за рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія, разом з Кенігсбергом (назва Калінінграду раніше), тимчасово була передана Радянському Союзу.

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