Це – основа нашої оборони, – влада робить усе можливе, щоб зберегти економіку

Уряд робить все можливе, щоб зберегти економіку. Адже це – основа нашої оборони.

Зараз усі, хто виходять на роботу, стають на захист України. Адже таким чином вони наповнюють державну казну. Про це заявили в Міноборони 21 березня.

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Уряд робить усе можливе, щоб зберегти економіку. Це – основа нашої оборони. Сьогодні усі, хто виходить на роботу, дає роботу іншим, наповнює казну – працюють на захист України,

– мовиться в повідомленні.

У Міноборони додають, що у кожного українця "фронти різні, але перемога одна на всіх". Тому будь-який внесок є важливим.

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