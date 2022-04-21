Це останній козир Росії, – Денисенко про можливе застосування ядерної зброї

Наявність в Росії ядерної зброї багатьма країнами сприймається як стримуючий фактор, щоб активніше допомагати Україні. Адже ніхто не хоче ескалації конфлікту, що і призведе до її застосування.

Однак за теперішніх умов Росія навряд чи використає ядерну зброю. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Хоча він не відкидає того факту, що російський диктатор Володимир Путін таки наважиться на це. На це він матиме лише одну причину.

"Росіяни, напевно, не готові до завдання ядерних ударів. Тому що ядерна зброя – це останній козир, який є в Російської Федерації. Вони можуть нагнітати історію, показувати картинки як їх ракета розбиває всі ППО світу. Будуть нагнітати історії, але це останній аргумент, коли розумітимуть, що вони загнані в кут. Тільки тоді він піде на застосування ядерної зброї", – переконаний Вадим Денисенко.

Радник очільника МВС також зазначив, що росіяни повинні розуміти і те, що на них очікує після такого кроку – це повна ізоляція країни.

"Він втратить в союзниках навіть Китай та Індію. тому для нього це буде останній аргумент. Буде повна ізоляція Російської Федерації", – відзначив Вадим Денисенко.

Саме це і може стримати росіян від використання ядерної зброї.

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